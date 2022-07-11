Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые без проблем разберутся с врагами в июле

Июль 2022 года станет очень напряжённым месяцем. Астрологи предупреждают: могут активизироваться враги, и противостоять им будет крайне сложно.

По мнению известного астролога Тамары Глобы, есть два знака зодиака, представители которых смогут справиться с провокациями недоброжелателей.

Во-первых, речь идёт о Рыбах. В июле рождённые под этим знаком будут относиться к тому, что говорят про них завистники, с лёгкостью и иронией. Они не станут переживать за финансы и карьеру – в этих сферах ожидается стабильность и спокойствие. На конфликты не стоит обращать внимание.

Во-вторых, справляться с конфликтными ситуациями смогут Весы. У представителей этого знака всё нормализуется в работе. Также удастся решить проблемы с родственниками.