Тамара Глоба назвала дату, когда наступит мир

Многие провидцы, нумерологи, тарологи и астрологи размышляют над тем, когда завершится сложнейшее противостояние, которые разворачивается сейчас на Украине. Не осталась в стороне астролог и публицист Тамара Глоба. В интервью Надежде Стрелец она рассказала, когда может настать долгожданный мир.

По мнению Глобы, к концу 2023 года всё завершится, так как западные руководители стран начнут искать шансы и возможности для переговоров.

Астролог убеждена, что в СВО будет ещё два обострения, одно весной, а другое – в конце лета. После этого сил к наступлению у украинской стороны не останется.