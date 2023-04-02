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Воскресенье, 2 апреля, 2023
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Тамара Глоба назвала дату, когда наступит мир

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Многие провидцы, нумерологи, тарологи и астрологи размышляют над тем, когда завершится сложнейшее противостояние, которые разворачивается сейчас на Украине. Не осталась в стороне астролог и публицист Тамара Глоба. В интервью Надежде Стрелец она рассказала, когда может настать долгожданный мир.

По мнению Глобы, к концу 2023 года всё завершится, так как западные руководители стран начнут искать шансы и возможности для переговоров.

Астролог убеждена, что в СВО будет ещё два обострения, одно весной, а другое – в конце лета. После этого сил к наступлению у украинской стороны не останется.

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