Вторник, 14 марта, 2023
Татьяна Проводина

Талые воды подтопили приусадебные участки и дороги ещё в 4 районах Рязанской области

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В понедельник, 13 марта, дороги и приусадебные участки оказались подтоплены ещё в 4 районах Рязанской области, – сообщили в ГУ МЧС по региону.

Из-за подъёма воды в реке Брусна в Скопинском районе подтоплены 4 приусадебных участках. Разлившаяся река Алешня подтопила 7 приусадебных участков в Сасовском районе. Реки Хупта и Мошка затопили 50 приусадебных участков в Поплевино и 74 участка в Ряжске Ряжского района.

Подъём воды в реке Пара привёл к подтоплению 50-метрового участка дороги возле населённого пункта Красная Звезда в Сараевском районе. По дороге закрыто движение легкового транспорта, имеется объездная грунтовая просёлочная дорога через село Собчаково.

Отмечается, что жизнеобеспечение граждан не нарушено, пожарная безопасность организована.

Талые воды подтопили приусадебные участки и дороги ещё в 4 районах Рязанской области
Талые воды подтопили приусадебные участки и дороги ещё в 4 районах Рязанской области
Талые воды подтопили приусадебные участки и дороги ещё в 4 районах Рязанской области
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

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