Таксист высадил пассажирку на трассе, когда она начала краситься с салоне

В Екатеринбурге таксист высадил девушку из машины на ЕКАД, когда она начала краситься в салоне. Об этом, со слов пострадавшей, пишет E1.RU.

Читательница рассказала журналистам, что ехала на такси на работу. Водитель сначала подъехал не к тому месту, затем возмутился действиями клиентки.

— На половине пути я, никому не мешая, начала подпудриваться. Водитель заметил это, и сказал, мол, что я делаю и считаю ли, что это нормально, в пренебрежительном тоне. Далее такая фраза: «Как это выглядит, ты думаешь вообще? Девушка села в чужую машину — и красится, — рассказала жительница Екатеринбурга.

Девушка заметила, что оплатила поездку и ничего предосудительного не делает. Водитель пригрозил пассажирке, что она пойдёт пешком до работы, после чего остановился и высадил.

Женщина осталась одна на трассе в месте, где нет связи. Ей пришлось пройти некоторое время пешком, чтобы вызвать другое такси.

В итоге поездка до работы стоила 822 рубля, работодатель вычел из зарплаты девушки 200 рублей, стоимость часа опоздания.

Клиентка пожаловалась на таксиста в сервис заказа машин, там ей предложили в качестве извинения промокод на сто рублей.