Таксист высадил пассажирку на трассе, когда она начала краситься с салоне

В Екатеринбурге таксист высадил девушку из машины на ЕКАД, когда она начала краситься в салоне. Об этом, со слов пострадавшей, пишет E1.RU.
Читательница рассказала журналистам, что ехала на такси на работу. Водитель сначала подъехал не к тому месту, затем возмутился действиями клиентки.
Девушка заметила, что оплатила поездку и ничего предосудительного не делает. Водитель пригрозил пассажирке, что она пойдёт пешком до работы, после чего остановился и высадил.
Женщина осталась одна на трассе в месте, где нет связи. Ей пришлось пройти некоторое время пешком, чтобы вызвать другое такси.
В итоге поездка до работы стоила 822 рубля, работодатель вычел из зарплаты девушки 200 рублей, стоимость часа опоздания.
Клиентка пожаловалась на таксиста в сервис заказа машин, там ей предложили в качестве извинения промокод на сто рублей.