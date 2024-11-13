Среда, 13 ноября, 2024
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Таксист выкинул из машины инвалида, получившего серьёзную рану на СВО

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Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

В Солнечногорском районе Подмосковья произошёл шокирующий случай: мужчину с ампутированной частью стопы буквально вытолкнули из такси после конфликта с водителем. Подробности инцидента сообщил «Московский комсомолец».

Инцидент произошёл 12 ноября недалеко от деревни Пешки. Пострадавший, который представился военнослужащим и участником СВО, рассказал, что недавно вернулся с фронта, где получил ранение, наступив на мину.

Мимо проезжал водитель, который заметил человека, лежащего у дороги, и остановился, чтобы помочь. Мужчина лежал на земле, укрывшись курткой, и явно нуждался в помощи. На одной его ноге был кроссовок, а другая, с окровавленной повязкой, выглядела устрашающе.

Пострадавший, 23-летний молодой человек, рассказал, что после ранения ему провели операцию в Донецке, затем он приехал в Подмосковье на реабилитацию. По словам военного, в такси произошёл конфликт, водитель вышвырнул его на улицу.

Очевидец сразу вызвал скорую и проследил, чтобы мужчина забрал свои вещи — телефон, сигареты и два костыля. Пострадавшего доставили в больницу для оказания помощи.

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