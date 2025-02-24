Таксист сдал в полицию вдову героя СВО с больным ребенком в Челябинске

Проживающая в Челябинске вдова участника спецоперации Виктория Сайхамадова рассказала « МК », что столкнулась с хамством и пренебрежением к себе и ребенку во время поездки в такси.

В воскресенье женщина поехала на праздничный концерт в честь 23 февраля в Театр драмы вместе с 12-летним сыном. Мальчик был после болезни, поэтому его мама решила заказать такси, чтобы не водить его по остановкам.

«Мы сели на задние сиденье машины. Когда она тронулась, водитель сделал нам замечание о том, что мы испачкали ногами его коврики. При этом мы вышли в чистой обуви из театра и не ходили по грязной улице», — отметила Сайхамадова.

По ее словам, коврики уже были грязные до того, как она и сын сели в салон. После этого таксист отменил заказ и потребовал от них выйти. Женщина отказалась, поскольку она была в легкой одежде, а сын после болезни.

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Тогда водитель отвез их в другой район, по дороге он угрожал. Вскоре мужчина стал звонить в полицию, сказав, что челябинка «ведет себя неадекватно».

В полиции таксист написал заявление на нее, в ответ женщина написала заявление на водителя.

«Мой муж остался на поле боя. Очень обидно, что я столкнулась с чудовищем, которое просто без причины отказалось довезти меня от точки «а» до точки «б», — возмутилась Сайхамадова.

Она пообещала пойти за защитой в суд и прокуратуру. По ее словам, водитель нанас ей огромный моральный вред, унизил и оскорбил человеческое достоинство.