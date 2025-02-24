Таксист сдал в полицию вдову героя СВО с больным ребенком в Челябинске

Проживающая в Челябинске вдова участника спецоперации Виктория Сайхамадова рассказала «МК», что столкнулась с хамством и пренебрежением к себе и ребенку во время поездки в такси.
В воскресенье женщина поехала на праздничный концерт в честь 23 февраля в Театр драмы вместе с 12-летним сыном. Мальчик был после болезни, поэтому его мама решила заказать такси, чтобы не водить его по остановкам.
По ее словам, коврики уже были грязные до того, как она и сын сели в салон. После этого таксист отменил заказ и потребовал от них выйти. Женщина отказалась, поскольку она была в легкой одежде, а сын после болезни.
Тогда водитель отвез их в другой район, по дороге он угрожал. Вскоре мужчина стал звонить в полицию, сказав, что челябинка «ведет себя неадекватно».
В полиции таксист написал заявление на нее, в ответ женщина написала заявление на водителя.
Она пообещала пойти за защитой в суд и прокуратуру. По ее словам, водитель нанас ей огромный моральный вред, унизил и оскорбил человеческое достоинство.