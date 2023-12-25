Такси с пассажирами упало в котлован на дороге в Кургане

В Кургане такси с пассажирами упало в яму в Энергетиках на проспекте Конституции. Водитель погиб, 2 пассажира в реанимации, сообщает 45.RU со ссылкой на представителя сервиса «Максим» Павла Стенникова.

ДТП произошло утром 25 декабря.

По данным пресс-службы компании «Водный Союз», на месте ЧП велись ремонтные работы. 24 декабря произошёл прорыв водопровода диаметром 1000 миллиметров. Вода затопила дорогу, утечка усиливалась. Было принято решение начать ремонт водопровода, питающего часть города, в выходной день.

— Перед началом раскопок на проезжей части были установлены все необходимые предупреждающие знаки. Их размещение соответствует требованиям охраны труда при проведении земляных работ и схеме расстановки дорожных знаков и ограждений, согласованной ГИБДД, — говорится в сообщении компании.

Сообщается, что машина такси оказалась в яме, пробив ограждение.