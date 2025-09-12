Противник сообщает о крупнейшей перегруппировке российских войск за последние три года. По данным украинской стороны, соединения ВДВ, морской пехоты и мотострелков сосредотачиваются на Покровском направлении и в районе Часова Яра. Такая концентрация сил может означать подготовку масштабного наступления на ключевых участках Донецкого фронта, пишет «Царьград».

— Как утверждает противник, русская армия провела крупнейшую передислокацию войск с момента битвы за Киев в 2022 году, — пишет автор статьи.

Отмечается переброска 155-й и 40-й бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты, а также подразделений 11-й десантно-штурмовой бригады и 76-й дивизии ВДВ. В район Часова Яра дополнительно направлена мотострелковая дивизия из Херсонской области. Украинская сторона также заявляет о планах России задействовать в Запорожской области 7-ю дивизию ВДВ.

По данным штаба ДШВ Украины, российские подразделения меняют тактику, стараясь проникать малыми группами в Покровск и расширять «серую зону», одновременно усиливая штурмовые действия на флангах с применением бронетехники.

Аналитики связывают активизацию наступательных действий с назначением генерал-полковника Андрея Мордвичёва первым заместителем начальника Генштаба. Ранее он руководил освобождением Мариуполя и Авдеевки, за что получил прозвища «Мастер штурмов» и «Генерал Прорыв». Теперь его называют ключевой фигурой в определении стратегии СВО.

Военный волонтёр Александр Матюшин подтвердил переброску российских частей в район Покровска, отметив, что сосредоточение боеспособных подразделений свидетельствует о подготовке к осенне-зимнему наступлению с целью выхода к административным границам ДНР.