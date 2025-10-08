Ситуация на фронте развивается в неблагоприятную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сторону, а стратегическая инициатива остается за российской армией. Президент России Владимир Путин на совещании с командующими группировками войск подтвердил, что противник отступает по всей линии соприкосновения.

Военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК» рассказал о готовящейся мощнейшей операции по окружению Славянско-Краматорской агломерации и объяснил, почему ВСУ вынуждены менять тактику, полагаясь не на солдат, а на дроны.

Украинские источники признают, что обстановка на фронте критически тяжелая, особенно под Покровском и в Днепропетровской области, где позиции удерживают неподготовленные части территориальной обороны.

Российские подразделения активизировались сразу по нескольким осям в направлении Днепропетровской области. Главная проблема для ВСУ в том, что этот район был оголен из-за переброски сил на другие участки и не имеет такого количества укреплений, как это было под Авдеевкой или Артемовском. Это привело к «нарастающему операционному прессингу» на область.

Высокоточные удары и падение эффективности ПВО

Военный эксперт Юрий Кнутов отмечает, что высокоточные удары по энергетике, логистике и оборонно-промышленному комплексу Украины дают ощутимые результаты.

По словам эксперта, о паническом состоянии руководства Украины говорит тот факт, что президент Владимир Зеленский заговорил о «воздушном перемирии», чего не было две недели назад, когда он говорил о планах выхода на границы 1991 года.

Западные СМИ сообщают, что эффективность украинской ПВО резко упала: если раньше перехватывалось 37% баллистических и крылатых ракет, то теперь только 6%. Это связывают с совершенствованием российских «Искандеров» и «Калибров», которые научились обходить вражескую противовоздушную оборону.

Новая тактика обхода: угроза окружения Славянско-Краматорска

Российская армия провела серьезную работу над беспилотниками. FPV-дроны теперь способны залетать на дальность до 50 километров, чего ранее не было. Это позволило изолировать районы боевых действий и перерезать пути снабжения.

Благодаря новой тактике, изолирующей район боевых действий, бои уже идут в самом Покровске, а российские войска вышли на окраины Мирнограда. Эксперт утверждает, что противник «смирился с очередной потерей» и даже не пытается перебрасывать резервы в Покровск, так как это бесполезно.

После взятия Покровско-Мирноградской агломерации у российских войск появится возможность заходить в Славянско-Краматорскую агломерацию.

Славянск и Краматорск — это самый мощный укрепленный район ВСУ: 50 километров сплошных укреплений, бетонные опорные пункты, которые не берут артиллерийские снаряды.

Вместо лобового штурма укреплений, российская армия использует обходной маневр с северного направления (со стороны Харьковской области) и с юга — через добропольский выступ. Это, по словам Юрия Кнутова, позволяет окружить весь район, а не только конкретные города, что не делалось с начала СВО.

Купянск освобожден уже на 75% или более. Его утрата — это серьезный удар по киевскому режиму, так как через него осуществлялись поставки оружия. Отсюда также открывается возможность для движения в сторону Славянска.

После освобождения Волчанска появится перспектива создания буферной зоны для защиты Белгородской области от обстрелов.

Тактика дронов: почему в окопах ВСУ нет солдат

Одной из самых серьезных проблем для ВСУ является дефицит живой силы. Это вынуждает Киев использовать совершенно новую тактику обороны.

Когда российские войска подходили к Покровску, они обнаружили великолепные укрепления (противотанковые рвы, «зубы дракона», минные поля), но «ни одного солдата».

ВСУ создали новые рода войск — беспилотной авиации. Оборона теперь строится на «Килл-зоне», где подразделения дроноводов работают на разных дистанциях: от 5 до 50 километров. Ставка делается на то, чтобы держать российские войска на дистанции за счет беспилотников, а не за счет личного состава в опорниках.

Эксперт считает, что сложная ситуация с живой силой — это главная причина, по которой Украина пытается втянуть НАТО в конфликт (например, через объявление бесполетной зоны), чтобы высвободить свои войска и «заткнуть дыры» на фронте.