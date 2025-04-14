Тайны Архитектора: телеканал НТВ начал съёмки восьмого сезона сериала «Невский»

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки восьмого сезона популярного криминального сериала телеканала НТВ «Невский» (16+). В новых сериях сотрудники ФСБ окажутся ближе к разгадке тайны Архитектора, однако завершить расследование мешает нехватка ключевой информации. Ею мог бы обладать только Павел Семёнов — герой Антона Васильева, убитый в финале прошлого сезона. В проект возвращаются Дмитрий Паламарчук, Виктория Маслова, Андрей Гульнёв и другие актёры.

Генерал Кондратьев (Андрей Коровниченко) снова занимает свою должность, и его противостояние с полковниками Андреем Михайловым (Андрей Гульнёв) и Юрием Окунько (Николай Горшков) выходит на новый виток. Тем временем в городе происходит серия жестоких преступлений. Несмотря на усилия полиции и криминальных авторитетов, после ухода Алексея Фомина (Дмитрий Паламарчук) никто не смог установить контроль над теневыми сферами влияния, и личность убийцы остаётся неизвестной. Получив оперативную информацию, Михайлов пытается сам задержать преступника, но попадает в смертельную ловушку.

Дмитрий Паламарчук (Алексей Фомин):

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«Вот мы уже в восьмой раз начинаем съёмки, и впервые у меня появилось сильное чувство важности того, что мы делаем. Возможно, это связано с тем, что всё чаще встречаю людей, искренне восхищённых проектом. Они рассказывают, насколько сериал важен для них и как он стал частью их жизни. Восьмой сезон — это уже серьёзное испытание для проекта. Далеко не всем удаётся дожить до восьмого сезона, а ещё сложнее — сохранить уровень. Наша главная задача — не потерять качество и не делать халтуру. Ну и, конечно, было очень приятно вновь встретиться с коллегами по съёмочной площадке».

ФСБ почти завершила расследование дела Архитектора. Все участники преступной схемы установлены, но у следствия остаются вопросы, на которые могли бы ответить только погибший Павел Семёнов и его жена Татьяна Белова (Виктория Маслова), скрывающаяся от правоохранителей. Начинается её розыск, но никто ещё не знает, какие тайны скрывает «наследство Архитектора» и какой ценой оно обернётся для героев…

Анастасия Забирова (адвокат Мария Завьялова):

«Мне почти каждый сезон пишут зрители: „Анастасия, когда будет продолжение? Будет ли восьмой сезон?“ Это очень трогательно. Это значит, что мы делаем нужное и любимое людьми кино. То, что „Невский-8“ стартовал — настоящее чудо. Я думала, что седьмой сезон станет последним, и очень рада, что моя героиня продолжает жить. Следователь Завьялова стала адвокатом Завьяловой. Дай Бог, чтобы в новом сезоне у неё появился любимый человек — зрители этого очень ждут. Женщина не должна быть одна».

Съёмки проходят в Санкт-Петербурге.

Фото: НТВ