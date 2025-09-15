Таинство, а не мода: почему церковь требует регистрировать брак

В Русской православной церкви невозможно обвенчаться без официальной регистрации брака в ЗАГСе. Об этом заявил NEWS.ru руководитель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, церковь не может благословить союз, который не оформлен в гражданском институте.

Михаил Иванов подчеркнул, что венчание — это не просто красивый обряд или модная тенденция, а таинство, в котором двое дают друг другу вечные обеты перед Богом. Это должно быть серьезное и осознанное решение, основанное на глубокой вере и понимании нерасторжимости брака.

Церковь не благословляет так называемый «гражданский брак», или сожительство. Иванов объяснил, что такие отношения лишены той жертвенной ответственности друг за друга, которую дает венчание. Поэтому, прежде чем прийти к таинству, пара должна уже быть готова нести этот крест вместе.

Официальная регистрация в государственных органах является необходимым условием для венчания, так как она подтверждает серьезность намерений пары перед законом и обществом.

«Игнорирование государственной регистрации показывает неготовность пары к тому самому серьезному шагу, о котором мы говорим», — подытожил Иванов.

По его словам, церковь не может освятить то, что не имеет правовой основы в земной жизни.