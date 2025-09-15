Понедельник, 15 сентября, 2025
8.8 C
Рязань
Религия

Таинство, а не мода: почему церковь требует регистрировать брак

Алексей Самохин
Изображение от freepic.diller на Freepik

В Русской православной церкви невозможно обвенчаться без официальной регистрации брака в ЗАГСе. Об этом заявил NEWS.ru руководитель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, церковь не может благословить союз, который не оформлен в гражданском институте.

Михаил Иванов подчеркнул, что венчание — это не просто красивый обряд или модная тенденция, а таинство, в котором двое дают друг другу вечные обеты перед Богом. Это должно быть серьезное и осознанное решение, основанное на глубокой вере и понимании нерасторжимости брака.

Церковь не благословляет так называемый «гражданский брак», или сожительство. Иванов объяснил, что такие отношения лишены той жертвенной ответственности друг за друга, которую дает венчание. Поэтому, прежде чем прийти к таинству, пара должна уже быть готова нести этот крест вместе.

Официальная регистрация в государственных органах является необходимым условием для венчания, так как она подтверждает серьезность намерений пары перед законом и обществом. 

«Игнорирование государственной регистрации показывает неготовность пары к тому самому серьезному шагу, о котором мы говорим», — подытожил Иванов. 

По его словам, церковь не может освятить то, что не имеет правовой основы в земной жизни.

Самые читаемые материалы

Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация
Новости России

«Будем жить по понятиям или по закону?» — скандал с Аглаей Тарасовой набирает обороты

В конце августа в Шереметьево — как в кино. Только без сценария. Актриса Аглая Тарасова, прилетевшая из-за границы, проходит досмотр. В её вейпе — жидкость с запрещённым веществом.
Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».

Последние новости

Погода

МЧС предупредило рязанцев о сохранении высокого класса пожарной опасности

По данным синоптиков, в период с 15 по 19 сентября в регионе сохранится высокая пожарная опасность. Класс опасности — чётвёртый. 
Власть и политика

По одномандатным округам в Рязанскую облдуму прошли только представители «Единой России» 

Наибольший интерес для многих представлял избирательный округ №13, где в выборах участвовал экс-депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин. На этот раз он представлял партию «Справедливая Россия — За правду».
Власть и политика

В Рязанскую облдуму по спискам не смогли попасть две парламентские партии 

Наибольшее представительство у «Единой России» — 17 мандатов. У ЛДПР 2 места, у КПРФ — 1. 
Новости России

Два трупа с ножевыми ранениями найдены в разных парках Москвы 

По данным SHOT, первый случай произошел в Филёвском парке, а второй — в Битцевском.
Новости России

Михаил Делягин жёстко высказался о российской экономике 

По его мнению, экономическое руководство, которое «либерально по своей сути», не в состоянии пойти на нужные меры.
Власть и политика

Стали известны результаты выборов в Рязанскую облдуму после обработки 98,34% голосов

РИА 7info публикует предварительные итоги выборов в Рязанскую областную Думу после подсчёта 98,34% избирательных бюллетеней.
Новости России

Не повторяйте эту ошибку: попытка получить индексацию стоила пенсионеру работы

Некоторые работающие пенсионеры нашли лазейку, чтобы обойти заморозку индексации пенсий: они временно увольняются, получают прибавку, а затем снова устраиваются на работу.
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».