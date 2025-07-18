T2 запустила безлимит на мессенджер MAX

На фоне стремительного роста интереса к новому мессенджеру MAX, T2 запустила безлимитный интернет-доступ к сервису. С 4 по 20 июня аудитория приложения увеличилась в 10 раз — этот рост стал результатом высокого общественного внимания к проекту.

Теперь мессенджером MAX можно пользоваться без расхода основного интернет-трафика и без дополнительных платежей. Безлимит действует для абонентов популярных тарифов T2, включая «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Black, Premium и другие.

Компания отмечает, что решение о запуске безлимита связано с растущей ролью мессенджера и стабильным интересом со стороны пользователей. Анализ показал: активность аудитории MAX значительно зависела от информационного фона в СМИ и соцсетях.

Первый резкий прирост произошёл в ночь с 4 на 5 июня — за сутки число пользователей выросло в 5 раз. Это совпало с публикацией доклада Минцифры о разработке многофункциональной цифровой платформы.

С 5 по 10 июня интерес оставался стабильно высоким — 75% новых пользователей продолжили пользоваться мессенджером. Ежедневная активность в этот период была в 2–3 раза выше, чем в мае.

11 июня стал новым пиковым днём: после сообщений о принятии закона о создании национального мессенджера с интеграцией государственных, платёжных и коммерческих сервисов, количество уникальных пользователей выросло в 16 раз по сравнению с майскими показателями.

С 12 по 14 июня трафик стабилизировался, но 52% пользователей, пришедших 11 июня, остались активными.

30 июня зафиксирован ещё один всплеск интереса — после выхода пресс-релиза о достижении отметки в один миллион зарегистрированных пользователей.

На текущий момент аудитория MAX остаётся в 10 раз больше, чем в мае, что говорит о высокой вовлечённости и лояльности новой пользовательской базы.