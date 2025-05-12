Т2 выводит «Понедельники» на новый уровень: теперь подарками можно делиться с друзьями

Понедельник – день тяжелый, но только не для абонентов Т2. Вместо привычной рутины – возможность порадовать себя и своих близких. Т2 традиционно дарит абонентам приятные подарки в начале недели.

В этом году оператор выводит «Понедельники» на новый уровень и внедряет механику шеринга. Клиент может использовать промокоды для себя или поделиться подарками с друзьями и близкими. При этом получатель не обязан быть абонентом T2 – оператор делает понедельники приятными для всех.

Каждый понедельник с 5 мая по 16 июня 2025 года на сайте и в мобильном приложении T2 пользователям доступен набор из предложений в самых популярных категориях: еда, кофе, такси и самокаты, онлайн-доставка, развлечения, маркетплейсы. Абонент может выбрать до трех предложений из еженедельной подборки и активировать их в течение понедельника. В числе партнеров проекта Яндекс Go, «Вкусно – и точка», Whoosh, Kassir.ru и другие компании. Акция будет действовать в 66 регионах России