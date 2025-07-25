T2 стал лидером по росту скорости мобильного интернета в I–II кварталах 2025 года – SpeedTest

Оператор T2 показал лучший результат по темпам прироста скорости мобильного интернета среди «большой четвёрки» – с начала 2024 года она увеличилась в 1,7 раза, следует из данных SpeedTest, проанализированных «Ведомостями».

Компания T2 заняла первое место среди российских операторов по динамике прироста скорости мобильного интернета в первом полугодии 2025 года. Согласно исследованию SpeedTest, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года показатели оператора выросли на 67,3% — с 25,59 до 42,82 балла по кумулятивной оценке. Это самый высокий результат среди операторов «большой четвёрки».

Рост стал возможен благодаря активному строительству сети и модернизации существующей инфраструктуры. По итогам I–II кварталов 2025 года число новых базовых станций T2 увеличилось на 16,7% по сравнению с прошлым годом, а количество сайтов под размещение оборудования — удвоилось.

Модернизация затронула не только крупные города, но и малые населённые пункты, а также федеральные автодороги и трассы. Оператор проводит агрегацию несущих, довешивает оборудование на существующие площадки и рефармирует частоты в пользу LTE, что напрямую влияет на качество и скорость передачи данных.