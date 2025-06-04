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Т2 продемонстрировал первый полностью российский комплекс мобильной базовой станции
Новости России

Т2 представил первый полностью российский комплекс мобильной базовой станции

Алексей Самохин

На международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) оператор связи Т2 представил первый полностью российский комплекс мобильной базовой станции, уже работающий в коммерческом режиме. Это важное достижение для отечественной телекоммуникационной отрасли.

Российские технологии в действии

Совместная разработка «Ростелекома» и его партнёров полностью основана на отечественных компонентах. В создании системы приняли участие компании «Булат» (основное оборудование), НТР (радиорелейная связь), а также другие российские производители, поставившие антенные системы, блоки питания и аккумуляторы.

«Развёртывание российских базовых станций — крайне сложная задача, которую наш производственный кластер успешно решил. Уже тысячи абонентов пользуются этим оборудованием, даже не зная о его происхождении. Это подтверждает технологическую зрелость решения и является важным шагом к суверенитету в телеком-отрасли», — отметила Алеся Мамчур, вице-президент «Ростелекома».

Базовая станция, установленная у главного павильона Нижегородской ярмарки, работает в диапазоне 1800 МГц и поддерживает стандарты GSM и LTE. По словам технического директора Т2 Алексея Дмитриева, оборудование уверенно справляется с нагрузкой, обеспечивая стабильную связь и высокоскоростной интернет для участников мероприятия.

Планы по внедрению

«Этот проект подтверждает готовность российских телекоммуникационных решений и снижает зависимость от импорта. Наша базовая станция, собранная на отечественных компонентах, уже функционирует в сети, предоставляя качественную связь. До конца года мы установим более 1000 таких станций, а в течение 3–5 лет сможем покрыть как отдалённые регионы, так и участки с высокой нагрузкой», — заявил Алексей Дмитриев.

Проект является важным шагом в укреплении технологического суверенитета России в сфере телекоммуникаций. Успешная эксплуатация оборудования подтверждает способность отечественной промышленности создавать конкурентоспособные решения, способные заменить зарубежные аналоги.

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