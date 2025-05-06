T2 дарит бесплатную связь ветеранам Великой Отечественной войны

В честь 80-летия Великой Победы компания T2 возобновляет специальные условия для ветеранов Великой Отечественной войны — мобильная связь для них становится полностью бесплатной.

Компания выражает благодарность героям и предоставляет возможность оставаться на связи с близкими без каких-либо затрат. Скидка 100% на услуги мобильной связи предоставляется бессрочно и доступна как действующим абонентам, так и тем, кто только подключается к T2.

Чтобы оформить льготу, ветеран или его официальный представитель может обратиться в любой салон связи T2. Для оформления достаточно предоставить паспорт и удостоверение ветерана. Представителю необходимо предъявить свой паспорт, удостоверение ветерана, а также нотариально заверенную доверенность или документы, подтверждающие статус опекуна.

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Скидка распространяется на открытую или любую архивную версию тарифа «Мой онлайн+» и остаётся действительной даже при смене номера, замене или блокировке SIM-карты.

Адреса ближайших салонов T2 можно найти на официальном сайте компании в разделе «Офисы продаж».