Сырский анонсировал «дерзкие операции» против России, эксперт объяснил, где ждать удары

Алексей Самохин
Freepik AI

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью журналистам заявил о планах провести «дерзкие операции» против России. По его словам, война должна завершиться на условиях, выгодных Украине, и для этого «ВСУ должны сделать всё». Он подчеркнул, что нужно уничтожать врага и наносить ему такие потери, чтобы тот согласился на завершение конфликта.

Сообщение Сырского прозвучало вскоре после новостей о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может состояться уже на следующей неделе.

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с «МК» пояснил, что под «дерзкими операциями» киевский режим, по его мнению, подразумевает теракты против гражданского населения России.

«Ничего другого они сделать не могут, — считает он. — Это могут быть теракты, совершённые завербованными людьми или агентами украинских спецслужб. Также я не исключаю, что впервые могут применить дальнобойные ракеты “Таурус”, которые уже есть на Украине».

По словам эксперта, цель таких действий — вызвать у России резкую реакцию, ведь военная цель не даст нужного эффекта, а жертвы среди мирных жителей, по их логике, вынудят Москву ответить.

Крапивник считает, что президент Украины Владимир Зеленский опасается мирных переговоров, так как перемирие может означать для него смерть, причём не метафорическую, а физическую. Поэтому Киев заинтересован в затягивании войны, несмотря на отступления и большие потери.

«Им главное — как можно дольше оставаться у власти. Таких же целей придерживается и значительная часть европейской элиты, за исключением руководителей Словакии и Венгрии. Для них война должна продолжаться, и они будут всеми способами мешать мирным переговорам, особенно встрече Путина с Трампом без участия европейцев и Зеленского».

Эксперт не исключает терактов масштаба «Крокус Сити Холла», в том числе ударов по больницам, школам или жилым домам. Он предполагает, что атаки могут быть совершены за несколько дней до встречи Путина и Трампа.

«Если встречу назначат на четверг, готовьтесь уже с воскресенья», — отметил он.

Крапивник подчеркнул, что представители киевского режима и их сторонники должны понести ответственность за свои действия.

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Новости России

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.

Новости России

Станкович прокомментировал слухи об увольнении после поражения от «Локомотива»

Матч, прошедший на стадионе «РЖД Арена», завершился со счётом 4:2 в пользу «Локомотива».
Культура и события

Мёд из разных уголков России представят на празднике «Медуница» в Рязанской области

В 2025 году тема праздника – «Медовая география», специалисты представят монофлорные мёды из различных регионов страны, расскажут о географии мёда, предложат попробовать уникальные меда. Посетители увидят старинные ульи и инструменты пасечников, погрузившись в атмосферу прошлого.
Новости России

Два человека погибли в ДТП с мотоциклом и электровелосипедом в Москве

По предварительным данным, на Ходынском бульваре, возле дома 4, произошло столкновение мотоцикла и электровелосипеда. После удара мотоцикл врезался в мачту городского освещения.
Интересное

Впереди грандиозные перемены: астролог Драган о параде планет 10 августа

В районе 10 августа возможны политические и природные проблемы, а также технические сбои.
Происшествия

На трассе Рязань — Ряжск произошло ДТП между двумя автомобилями

Столкнулись два автомобиля Renault и «Лада». Вторая машина получила значительные механические повреждения передней части. О пострадавших не сообщается.
Власть и политика

Павел Малков принял участие в фестивале «Битва на Воже»

В рамках празднования очередной годовщины Победы в Битве на Воже прошел военно-исторический фестиваль. Обращаясь к собравшимся, Губернатор Павел Малков, подчеркнул большое значение героических событий, которые произошли в окрестностях в 1378 году.
Общество

Ход ремонтных работ оценили в детском саду в Полянах, в школах в поселке Варские и селе Дядьково

В селе Дядьково началось строительство второй очереди школы на 1050 мест. Завершены геодезические работы, подрядчик занимается вертикальной планировкой и снятием плодородного грунта.
Происшествия

В Ряжске мужчина угрожал зарезать свою мать кухонным ножом из-за денег на алкоголь

Когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз попросил у матери деньги на алкоголь, пенсионерка ответила отказом и упрекнула сына в неподобающем поведении. Чтобы напугать мать и получить финансовые средства, злоумышленник взял кухонный нож и пригрозил зарезать женщину.