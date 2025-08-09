Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью журналистам заявил о планах провести «дерзкие операции» против России. По его словам, война должна завершиться на условиях, выгодных Украине, и для этого «ВСУ должны сделать всё». Он подчеркнул, что нужно уничтожать врага и наносить ему такие потери, чтобы тот согласился на завершение конфликта.

Сообщение Сырского прозвучало вскоре после новостей о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может состояться уже на следующей неделе.

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с «МК» пояснил, что под «дерзкими операциями» киевский режим, по его мнению, подразумевает теракты против гражданского населения России.

«Ничего другого они сделать не могут, — считает он. — Это могут быть теракты, совершённые завербованными людьми или агентами украинских спецслужб. Также я не исключаю, что впервые могут применить дальнобойные ракеты “Таурус”, которые уже есть на Украине».

По словам эксперта, цель таких действий — вызвать у России резкую реакцию, ведь военная цель не даст нужного эффекта, а жертвы среди мирных жителей, по их логике, вынудят Москву ответить.

Крапивник считает, что президент Украины Владимир Зеленский опасается мирных переговоров, так как перемирие может означать для него смерть, причём не метафорическую, а физическую. Поэтому Киев заинтересован в затягивании войны, несмотря на отступления и большие потери.

«Им главное — как можно дольше оставаться у власти. Таких же целей придерживается и значительная часть европейской элиты, за исключением руководителей Словакии и Венгрии. Для них война должна продолжаться, и они будут всеми способами мешать мирным переговорам, особенно встрече Путина с Трампом без участия европейцев и Зеленского».

Эксперт не исключает терактов масштаба «Крокус Сити Холла», в том числе ударов по больницам, школам или жилым домам. Он предполагает, что атаки могут быть совершены за несколько дней до встречи Путина и Трампа.

«Если встречу назначат на четверг, готовьтесь уже с воскресенья», — отметил он.

Крапивник подчеркнул, что представители киевского режима и их сторонники должны понести ответственность за свои действия.