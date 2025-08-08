Пятница, 8 августа, 2025
Рязань
Новости России

Сын жителя Улан-Удэ, которого оскорбили за украинскую фамилию, воюет на СВО

Житель Улан-Удэ, которого оскорбила соседка в домовом чате за заканчивающуюся на «-о» фамилию, рассказал RT, что его сын воюет за Россию на фронте.

Суд ранее оштрафовал женщину на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти к украинцам. Она писала в том числе «Все хохлы подлые» и грубо высказалась об украинских фамилиях.

«Сын у меня на СВО воюет именно вот с хохлами, как говорится, а она меня тут хохлом обзывает. Что-то меня задело», — отметил мужчина.

По его словам, соседи знают друг друга около 30 лет и живут в двухэтажном доме 1952 года постройки.

«Она вот почему-то решила, не знаю, себя возвысить, какие-то указания всем раздавать, решила, что может себе позволить», — пояснил собеседник телеканала.

Он добавил, что местные жители неоднократно подавали заявления на женщину за побои и плевки в лицо. Также мужчина подчеркнул, что считает себя русским.

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности.

Власть и политика

В Рязанской области определен порядок размещения партий в избирательном бюллетене

В пятницу, 8 августа, в Избирательной комиссии Рязанской области прошла жеребьёвка, по результатам которой определена последовательность размещения наименований политических партий и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене.
Общество

Новый 25-этажный дом начали строить в Рязани

Дом на 480 квартир построят из монолитного железобетона. На первом этаже здания разместятся коммерческие помещения. 
Новости России

Депутат Гусев предложил ввести уроки самообороны в школах от бойцов СВО

Бойцы, возвращающиеся из зоны спецоперации, могут делиться боевым опытом со школьниками на уроках самообороны. Такую идею озвучил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
Общество

В Рязани ищут организаторов для проекта студенческого наставничества школьного КВН «Лига первых»

В рамках проекта планируется проведение обучения наставников, которые будут работать непосредственно со школьными командами, а также фестиваля школьных команд КВН и сезонных игр.
Происшествия

В Рязани подросток на мотоцикле столкнулся с BMW

В результате столкновения несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы
Происшествия

В Рязани вновь объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей города просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам.
Транспорт и дороги

В Рязани ограничат парковку на 2-м Мервинском проезде

Работы по установке знаков планируется завершить до конца 2025 года.
Новости Касимова

Прокуратура через суд требует отремонтировать дорогу в Касимовском районе

Ранее прокуратура уже направляла представление руководителю Дирекции дорог Рязанской области с требованием устранить нарушения, но необходимые меры не были приняты.