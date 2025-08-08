Сын жителя Улан-Удэ, которого оскорбили за украинскую фамилию, воюет на СВО

Житель Улан-Удэ, которого оскорбила соседка в домовом чате за заканчивающуюся на «-о» фамилию, рассказал RT, что его сын воюет за Россию на фронте.

Суд ранее оштрафовал женщину на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти к украинцам. Она писала в том числе «Все хохлы подлые» и грубо высказалась об украинских фамилиях.

«Сын у меня на СВО воюет именно вот с хохлами, как говорится, а она меня тут хохлом обзывает. Что-то меня задело», — отметил мужчина.

По его словам, соседи знают друг друга около 30 лет и живут в двухэтажном доме 1952 года постройки.

«Она вот почему-то решила, не знаю, себя возвысить, какие-то указания всем раздавать, решила, что может себе позволить», — пояснил собеседник телеканала.

Он добавил, что местные жители неоднократно подавали заявления на женщину за побои и плевки в лицо. Также мужчина подчеркнул, что считает себя русским.