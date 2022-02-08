Сын задушил мать и две недели жил в квартире с трупом

Дикий случай произошёл в Москве: мужчина задушил мать, после чего прожил 2 недели в квартире с трупом, сообщает РЕН ТВ.

О случившемся в Солнцево стало известно 5 февраля. Жители одного из домов пожаловались на трупный запах. Полицейские вскрыли квартиру, внутри нашли два тела.

Труп женщины 1937 года рождения разлагался. Повреждения на теле показали, что её задушили. Эксперты установили — пенсионерка погибла за 3-4 недели до обнаружения.

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Также в квартире обнаружили тело сына 1965 года рождения. Мужчина прожил на 2 недели дольше матери. По версии следствия, он покончил жизнь самоубийством.

Расследование уголовного дела продолжается.