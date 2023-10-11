Среда, 11 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Сын умершего мэра Подольска рассказал о последнем разговоре с отцом

powder

Умерший накануне мэр подмосковного Подольска Дмитрий Жариков незадолго до гибели успел созвониться с сыном, пишет МК.

По предварительной версии, 47-летний чиновник скончался в ночь на вторник в своем загородном доме.

Сын уточнил, что его отец во время разговора не жаловался на недомогание. Они планировали встретиться во вторник.

Жарикова нашли мертвым в спальне на втором этаже. Предположительно, он ушел из жизни во сне. При этом накануне трагедии он участвовал в церемонии открытия нового стадиона и чувствовал себя нормально.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах