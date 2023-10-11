Сын умершего мэра Подольска рассказал о последнем разговоре с отцом

Умерший накануне мэр подмосковного Подольска Дмитрий Жариков незадолго до гибели успел созвониться с сыном, пишет МК.

По предварительной версии, 47-летний чиновник скончался в ночь на вторник в своем загородном доме.

Сын уточнил, что его отец во время разговора не жаловался на недомогание. Они планировали встретиться во вторник.

Жарикова нашли мертвым в спальне на втором этаже. Предположительно, он ушел из жизни во сне. При этом накануне трагедии он участвовал в церемонии открытия нового стадиона и чувствовал себя нормально.