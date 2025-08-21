Сын серийного убийцы Чикатило погиб, воюя за ВСУ

Юрий Чикатило, сын самого известного серийного маньяка СССР Андрея Чикатило, погиб, воюя в составе ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Чикатило был ликвидирован в ходе боевых действий в Харьковской области.

По информации канала, Чикатило-младший пошёл воевать против России в начале СВО, а около восьми месяцев назад был включён в списки пропавших без вести. Тогда его подразделение попало под массированный артобстрел российской армии в 20 км от Харькова.

Недавно Украина признала Юрия погибшим и планирует представить к посмертной награде — ордену «За мужество» II степени.

Юрий Чикатило присоединился к ВСУ, чтобы избежать уголовного преследования на Украине. Он разыскивался из-за крупных долгов по алиментам, кредитам и дорожным штрафам. Его отец, «советский потрошитель» Андрей Чикатило, был казнён в 1994 году за 53 убийства.