Сын экс-сенатора предложил ввести статус «врага народа» и высказался о Пугачёвой 

Сын бывшего сенатора Вадима Тюльпанова, член чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» Владислав Тюльпанов заявил, что необходимо ввести статус «враг народа» и лишать гражданства и имущества тех, кто, по его мнению, предал Родину. В качестве примера он привёл Аллу Пугачёву.
В интервью «Фонтанке» Тюльпанов пояснил: если бы он стал депутатом Госдумы, то в первую очередь предложил бы ввести статус «враг народа» — как следующую ступень после признания человека иностранным агентом, по аналогии со званиями «заслуженный» и «народный артист России».
По его мнению, тех, кто «продолжает гнуть свою линию против своей страны», нужно лишать гражданства. Также Тюльпанов предлагает изымать всё имущество таких людей в России и пожизненно запрещать им въезд в страну.
По его словам, получить статус «врага народа» можно за предательство Родины.
* Признан Минюстом РФ иноагентом.
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