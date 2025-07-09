Сын экс-сенатора предложил ввести статус «врага народа» и высказался о Пугачёвой 

Сын бывшего сенатора Вадима Тюльпанова, член чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» Владислав Тюльпанов заявил, что необходимо ввести статус «враг народа» и лишать гражданства и имущества тех, кто, по его мнению, предал Родину. В качестве примера он привёл Аллу Пугачёву.

В интервью «Фонтанке» Тюльпанов пояснил: если бы он стал депутатом Госдумы, то в первую очередь предложил бы ввести статус «враг народа» — как следующую ступень после признания человека иностранным агентом, по аналогии со званиями «заслуженный» и «народный артист России».

«У нас есть статус иноагента — это неплохой статус, но он мало влияет на тех, кто его получил. Да, им запрещено зарабатывать на рекламе. Но у Максима Галкина* и Аллы Борисовны Пугачёвой денег достаточно — они прекрасно живут за границей», — отметил он.

По его мнению, тех, кто «продолжает гнуть свою линию против своей страны», нужно лишать гражданства. Также Тюльпанов предлагает изымать всё имущество таких людей в России и пожизненно запрещать им въезд в страну.

По его словам, получить статус «врага народа» можно за предательство Родины.

«Человек всю жизнь жил в Российской Федерации, здесь зарабатывал, строил карьеру, получал огромные деньги. Его признали как артиста, как публичную фигуру. А когда стране стало трудно, он уехал за границу и сказал, что здесь все — холопы и рабы, как это сделала Алла Борисовна. Вот это и есть враг Российской Федерации», — заявил Тюльпанов.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.