Понедельник, 22 января, 2024
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Сын французского генерала уничтожен при ударе ВС РФ по Харькову

7info
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При ударе российской армии по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове убит сын бригадного генерала французской армии, сообщает телеграм-канал MASH.

По данным источника, при ударе высокоточным оружием убит Сабастьен Клод Реми Бенар. Он служил в RICM (бывший колониальный пехотный полк Марокко) в подразделении лёгкой бронетехники морской пехоты.

В сообщении отмечается, что эти французские подразделения оснащены колёсными танками AMX-10RC, которые Париж отправил ВСУ в качестве военной помощи.

— Впервые Бенар прибыл на Украину в 2022-м, но не получил желаемой позиции в рядах ВСУ и вернулся на родину. Через год вновь испытал удачу и присоединился к 5-й штурмовой бригаде, — пишет MASH.

3 июля француза заметили во время эвакуации из Бахмута его земляка Максима Леконта, позднее заявившего о провале украинского контрнаступления.

Вместе с Бенаром погиб его напарник — Алексис Дрион, сын Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции.

Оба были убиты 16 января.

Остальные 60 уничтоженных и около 20 раненых наёмников — признанные активисты нацистских группировок Франции и других стран ЕС.

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