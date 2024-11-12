Вторник, 12 ноября, 2024
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Сын депутата Виталия Милонова получил травму в школьной драке

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Алексей Самохин
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12-летний сын депутата Виталия Милонова получил перелом скулы в школьной драке, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

По информации источника, инцидент случился в Петергофе, школьника избил одноклассник.

По предварительным данным, ребёнок находится в состоянии средней тяжести — кроме закрытого перелома левой скулы у него диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Милонов рассказал журналистам, что его сына задирал хулиган. Мальчик дал сдачи.

Мама пострадавшего, Ева Либуркина, рассказала подробности инцидента, сообщив, что перелома у сына нет. Слова женщины приводит телеграм-канал «78. Новости».

Просто мальчики что-то не поделили, ударил его по лицу. Мой сын не шибко отвечает, не любит насилие. Как я поняла, парням велели мальчика (который ударил) с физкультуры сопроводить в класс, он взъелся — просто такой вот характер, бывает

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