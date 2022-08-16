Свыше полутора миллионов тонн зерна собрали в Рязанской области

По состоянию на 15 августа обмолочено 341,5 тысяч гектаров — половина от всей посевной площади под зерновыми культурами.

Как отметил областной минсельхоз, урожайность по области составляет 45,7 центнера с гектара. Это на 13 ц/га больше, чем год назад.

Свыше 50 центнеров с гектара собирают хлебороды Сапожковского, Александро-Невского и Ряжского районов. Об этом сообщает правительство Рязанской области.

Также формируется кормовая база для животноводства на зимний период. Заготовлено почти 99 тысяч тонн сена, более 498 тысяч тонн сенажа и почти 9 тысяч тонн силоса.