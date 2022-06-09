Свыше 4 кг героина изъяли у задержанных наркодилеров из Средней Азии

Задержанных подозревают в тяжких и особо тяжких преступлениях в составе организованного преступного сообщества. Подтверждена их причастность к одной криминальной структуре. Об этом сообщает управление МВД по Рязанской области.

Задержание провели сотрудники ГУНК МВД и Рязанского областного управления МВД. Все подозреваемые заключены под стражу, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, криминальная группа распространяла запрещённые вещества в Московской, Рязанской и Нижегородской областях. Из Московского региона поставлялись крупные партии, затем их делили на мелкооптовые и розничные.

Участники сообщества были задержаны при поддержке отряда спецназначения «Гром» с апреля по сентябрь прошлого года. Пять из них, проживавших в Рязани, фасовали, хранили и распространяли наркотики. Ещё пятерых, «работавших» курьерами между регионами, задержали на территории Рязанской области с партиями «товара».

Всего у преступников изъято свыше 4 килограммов героина.

Уголовные дела против задержанных возбуждены по статьям 210 и 228.1 УК Российской Федерации.