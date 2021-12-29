Свыше 20 тысяч рязанцев выбрали «Антивирус» от «Ростелекома»

Услугой «Антивирус» от «Ростелекома» воспользовались уже свыше 20 тысяч жителей Рязанской области. Только за этот год к сервису подключились более 10 тысяч рязанцев. Наиболее популярен он у абонентов из столицы региона, а также из городов Рыбное, Касимов и Скопин.

Цифровой провайдер предлагает выбрать одну из трех программ: Kaspersky, ESET NOD32 и Dr. Web. Каждая из них обеспечивает защиту информации на всех типах устройств и удаляет вредоносные файлы, в том числе с флеш-носителей. С антивирусными продуктами пароли, документы, фотографии пользователей будут недоступны сторонним лицам. Кроме того, «Антивирус» блокирует спам и навязчивую рекламу.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

— Наша компания непрерывно расширяет портфель продуктов, которые помогают предотвращать киберпреступления. Причем у “Ростелекома” есть эффективные решения как для юридических, так и для физических лиц. Например, последние могут выбрать для своей цифровой безопасности наш “Антивирус”. Он защитит гаджеты от вредоносных программ, а пользователей – от утечки личных данных или неправомерного списания денежных средств.

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Евгений Бондарев, пользователь «Антивируса», город Касимов:

— Я подключил эту услугу, чтобы решить две основные задачи. Первая – защитить персональные данные и сведения о банковских картах. Вторая – позаботиться о безопасности своего ребенка на просторах интернета. Для решения второй “Ростелеком” предложил мне дополнительную опцию Kaspersky Safe Kids. С ней я могу ограничить время, которое сын проводит в Сети. Плюс я установил на его и свой смартфон специальное мобильное приложение, через которое отслеживаю местоположение мальчика.

Подключить сервис «Антивирус» можно в личном кабинете пользователя или в приложении «Мой Ростелеком», доступном для скачивания в Google Play и App Store.

Более подробную информацию о сервисе и способах подключения можно найти на сайте компании, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.