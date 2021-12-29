Свыше 20 тысяч рязанцев выбрали «Антивирус» от «Ростелекома»

Услугой «Антивирус» от «Ростелекома» воспользовались уже свыше 20 тысяч жителей Рязанской области. Только за этот год к сервису подключились более 10 тысяч рязанцев. Наиболее популярен он у абонентов из столицы региона, а также из городов Рыбное, Касимов и Скопин.
Цифровой провайдер предлагает выбрать одну из трех программ: Kaspersky, ESET NOD32 и Dr. Web. Каждая из них обеспечивает защиту информации на всех типах устройств и удаляет вредоносные файлы, в том числе с флеш-носителей. С антивирусными продуктами пароли, документы, фотографии пользователей будут недоступны сторонним лицам. Кроме того, «Антивирус» блокирует спам и навязчивую рекламу.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Евгений Бондарев, пользователь «Антивируса», город Касимов:
Подключить сервис «Антивирус» можно в личном кабинете пользователя или в приложении «Мой Ростелеком», доступном для скачивания в Google Play и App Store.
Более подробную информацию о сервисе и способах подключения можно найти на сайте компании, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.