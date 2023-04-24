Свыше 20 медучреждений отремонтируют в Рязанской области в 2023 году

В Рязанской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году планируется отремонтировать больше 20 медучреждений. Средства выделены на работы в районных больницах и ФАПах.
Комплексный ремонт проведут в дневном стационаре Клепиковской райбольницы, 2-й и 14-й поликлиниках Рязани, поликлинике Ряжского межрайонного медицинского центра и амбулатории села Вышгород Рязанской межрайонной больницы.
Кроме того, ремонт ждёт 12 фельдшерско-акушерских пунктов в 6 районах региона:
Боршевской ФАП, Змеевский ФАП, ФАП совхоза «Прогресс» (Милославский район);
Денисовский ФАП, ФАП села Долгинино (Рязанский район);
Калининский ФАП, Паниковский ФАП (Сараевский район);
Екатериновский ФАП, Карабухинский ФАП, Поляковский ФАП (Шиловский район);
Тырновский ФАП (Пронский район);
Ходынинский ФАП (Рыбновский район).
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