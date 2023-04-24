Свыше 20 медучреждений отремонтируют в Рязанской области в 2023 году

В Рязанской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году планируется отремонтировать больше 20 медучреждений. Средства выделены на работы в районных больницах и ФАПах.

Комплексный ремонт проведут в дневном стационаре Клепиковской райбольницы, 2-й и 14-й поликлиниках Рязани, поликлинике Ряжского межрайонного медицинского центра и амбулатории села Вышгород Рязанской межрайонной больницы.

Кроме того, ремонт ждёт 12 фельдшерско-акушерских пунктов в 6 районах региона:

Боршевской ФАП, Змеевский ФАП, ФАП совхоза «Прогресс» (Милославский район);

Денисовский ФАП, ФАП села Долгинино (Рязанский район);

Калининский ФАП, Паниковский ФАП (Сараевский район);

Екатериновский ФАП, Карабухинский ФАП, Поляковский ФАП (Шиловский район);

Тырновский ФАП (Пронский район);

Ходынинский ФАП (Рыбновский район).