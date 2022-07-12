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Свыше 100 млн кВт/ч электроэнергии сэкономили на МЖД за полгода

За 6 месяцев на Московской железной дороге локомотивные бригады за счет рекуперации сэкономили 107 млн кВт/ч электроэнергии, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этого объема хватило бы для электроснабжения города с населением в 270 тыс. человек в течение месяца. Сэкономленная электроэнергия направляется для вторичного использования.

Рекуперацией считается возврат в сеть части затраченной электроэнергии для повторного её использования. В режиме торможения тяговыми двигателями электроподвижного состава они переводятся в генераторный режим, и механическая энергия движения поезда превращается в электрическую энергию. Локомотивные бригады проходят специальное обучение рекуперативному торможению, которое применяется для поддержания заданной скорости при движении поезда по спуску.

Железнодорожный транспорт является одним из самых экологичных и энергоэффективных видов транспорта. Развернутая длина электрифицированных линий Московской железной дороги составляет 11499 км.

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