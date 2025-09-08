Понедельник, 8 сентября, 2025
Экономика и бизнес

Свой автопарк — гарантия качества. В ГК «Зелёный сад — наш дом» работают более 400 единиц техники

Алексей Самохин

Собственный мощный автопарк позволяет компании возводить жилые комплексы так, чтобы будущие жильцы не переживали за результат. На службе в ГК «Зелёный сад — наш дом» 411 единиц техники:

— 54 единицы автотранспорта;

— 42 единицы спецтехники;

— 315 средств малой механизации.

Благодаря «КамАЗам», миксерам, длинномерам, бульдозерам, экскаваторам, автовышкам, погрузчикам и другим техсредствам девелопер полностью контролирует процесс строительства — от закладки дома до благоустройства двора. Вся техника находится на балансе компании и ремонтируется в собственных мастерских. 

Плюсы для жильцов:

— Скорость строительства — работа идёт без простоев и не зависит от подрядчиков.

— Качество — современная техника обеспечивает точность и надёжность строительных работ на каждом этапе.

— Выгодные цены — собственные ресурсы позволяют держать стоимость квартир под контролем.

— Комфорт — малая механизация делает каждый двор уютным, зелёным и безопасным.

ГК «Зелёный сад — наш дом» строит каждый дом как для себя: быстро, качественно и с заботой о будущем жильцов. Надёжный автопарк — гарантия того, что дом будет готов вовремя и станет настоящим местом силы для вас и вашей семьи.

Выбирайте свою квартиру мечты: https://www.green-garden.ru/, +7(4912) 77-77-77.

Реклама: ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН: 6215014910, erid: 2Vtzqv2eZiK

