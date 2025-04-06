Свой 100-летний юбилей в Рязани отметила уроженка Баку

В Рязани 4 апреля свой 100-летний юбилей отпраздновала труженица тыла, ветеран труда Эльмира Мурзаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Поздравить ветерана труда от имени главы администрации Виталия Артёмова пришла начальник управления общественных отношений Мария Бобкова. Она вручила имениннице букет цветов, памятный подарок, выразила слова признательности и уважения.

Эльмира Мурзаева родилась в Баку 4 апреля 1925 года. Училась в торговом институте в Самарканде. После завершения по распределению работала в кооперативном техникуме в Сасово. Позже техникум перенесли в Рязань. Эльмире Мурзаевой предложили продолжить преподавать в нем, и она переехала в областной центр. Так она проработала там до пенсии.

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Во время Великой Отечественной войны работала в госпитале, где и познакомилась с мужем. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

У Эльмиры Мурзаевой родилась дочь. Есть внуки, правнуки и праправнуки.