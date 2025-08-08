«Своих не бросаем»: Коц рассказал о спасении узбека русским на СВО

Военкор Александр Коц сообщил в телеграм-канале о случае на фронте, когда русский военный спас узбекского сослуживца.

По его данным, эпизод произошел на позициях под Щербиновкой. Русский боец с позывным ВДВ и узбек с позывным Штурмовик были ранены и получили приказ на откат.

Штурмовик пошел первым и наступил на мину. Тогда ВДВ понес его на спине. Время от времени узбек полз, чтобы дать отдохнуть сослуживцу. В какой-то момент он попросил оставить его.

«Своих не бросаем», — ответил ему русский боец.

Журналист назвал этот случай многонационалочкой здорового человека.