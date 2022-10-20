Своей зарплатой довольны меньше трети жителей Рязанской области

Служба исследований hh.ru в ходе исследования выяснила степень удовлетворённости жителей Рязанской области своей зарплатой.

Нынешний уровень зарплаты устраивает лишь 27% жителей региона. Причём только 6% заявили, что довольны своим доходом, а 21% – скорее довольны, чем нет.

64% респондентов не удовлетворены заработной платой. Остальные с ответом затруднились.

Чаще других недовольство уровнем оплаты труда высказали представители сфер науки и образования, а также безопасности – по 77%. Далее в списке: НКО и госслужба – 73%, медицина и фармацевтика – 71%.

Довольных своей зарплатой граждан региона больше всего в сферах консультирования – 44%, высшего менеджмента – 42%, закупок – 41%, добычи сырья – 39% и управления персоналом – 38%.

19% опрошенных заявили, что их заработная плата должна увеличиться больше чем вдвое, чтобы полностью удовлетворять их. 31% жителей Рязанской области хотели бы увеличения зарплаты ровно вдвое. 21% респондентов рассказали о желании прибавки в 40-50% для удовлетворённости зарплатой. Каждый пятый будет рад повышению на 20-40%, а 5% опрошенных хватит роста на 10-20%.

Самого большого увеличения зарплаты – больше чем в 2 раза – хотят представители сфер науки и образования – 39%, высшего менеджмента – 34%, НКО и госслужбы – 29%.

Свою заработную плату назвали достойной лишь 17% респондентов. 59% придерживаются обратной точки зрения, – сообщили в пресс-службе HeadHunter.

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