В ночь на 29 декабря модернизированные российские беспилотники «Герань» продолжили атаки на военные объекты Украины. Их продвинутые системы позволяют преодолевать системы РЭБ и наносить точные удары, пишет aif.ru.

Очередной целью дронов стали объекты ВСУ в районе Очакова. Местные жители через Telegram-канал николаевского подполья сообщают о мощных ударах:

«Очаков-Черноморка. В/ч „4-я батарея“. Зарево, как днем. Было пять прилетов, всё пылает», — пишет очевидец.

По информации экспертов, несколько дней назад в Очаков из Николаева перебрасывались военные колонны с десантными средствами и безэкипажными катерами. Вероятно, удары дронов были нацелены именно на них.

Кроме того, воздушные тревоги и взрывы зафиксированы в Херсоне. Эксперты прогнозируют для ВСУ напряженные дни до конца года.

Украинские летчики в пехоте: плен в Курской области

Украинская сторона, испытывая нехватку боевой авиации, направляет пилотов в пехоту. Одного из таких бывших летчиков — 47-летнего Владимира Поповича из 456-й бригады транспортной авиации — российские военные задержали в Курской области.

Попович рассказал, что его и нескольких сослуживцев отправили якобы «на усиление» в Сумскую область для дозорной службы, однако в реальности они получили оружие и были отправлены на передовую. Осознав опасность, экс-летчик решил сдаться в плен.

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Потери ВСУ в Курахово

Российские войска взяли под контроль территорию Кураховской ТЭС, ранее используемую ВСУ как укрепрайон. По словам военкора Юрия Котенка, подразделения ВСУ оставили позиции под давлением российских штурмовых групп:

«По неподтвержденной информации, ВСУ больше не контролируют Кураховскую ТЭС. Их подразделения блокированы и находятся в „котле“.»

Окруженные боевики лишены путей отхода, что делает их положение критическим.

Последние дни декабря становятся периодом активных боевых действий на линии фронта. Российские беспилотники наносят точечные удары по ключевым объектам, усиливая давление на ВСУ. Потери в технике, пехоте и стратегических укрепрайонах свидетельствуют о напряженной обстановке для украинской стороны.