Священный месяц Рамадан 2025: важные даты и ограничения

Рамадан — девятый месяц исламского календаря, который с особыми чувствами мусульмане встречают по всему миру. В течение этого периода верующим запрещено употреблять пищу и пить воду в светлое время суток. Завершение Рамадана отмечается праздником Ураза-Байрам, одним из двух главных мусульманских праздников. Более подробно о том, как проходит Рамадан, а также о том, что разрешено и что запрещено во время поста, рассказали журналисты «Известий».

Традиции и духовная ценность Рамадана в 2025 году

Рамадан — это священный период для мусульман, который отмечается ежегодно в течение месяца. В это время верующие практикуют воздержание и следуют многовековым традициям. Впервые о Рамадане как празднике упоминается в Коране, согласно которому пророку Мухаммеду были открыты первые стихи главной книги именно в этот месяц, когда он находился в уединении в пещере недалеко от Мекки.

Заммуфтия Ставропольского края Закир Шарыпов объяснил, что слово «Рамадан» в арабском языке переводится как «жара», и пост в это время ассоциируется с испытаниями, такими как жажда и голод. По одной из версий, в первые годы поста мусульмане сталкивались с сильной жарой. Другая интерпретация связывает название с ощущением жара, возникающим от голода, когда тело буквально стягивается изнутри. Арабы описывают это состояние как «жар голода».

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Правила поста вступают в силу в темное время суток. Завтрак или сухур принимают до начала рассвета. Ужин или ифтар подается после вечерней молитвы, когда зашло солнце. Оба приема пищи сопровождаются специальными блюдами, полными питательными веществами.

К окончанию Рамадана верующие заранее готовятся: проводят генеральную уборку в доме и готовят специальные блюда. Одним из обязательных ритуалов является раздача милостыни нуждающимся. Жертвовать можно как деньгами, так и продуктами питания.

Праздник разговения, известный как «Ид аль-Фитр» на арабском и «Ураза-Байрам» на тюркском, для религиозного мусульманина является более долгожданным событием, чем собственный день рождения. Этот торжественный момент символизирует преодоление трудных испытаний во имя Аллаха. Ураза-байрам занимает второе место по значимости среди мусульманских праздников после Курбан-байрама, который совпадает с последним днем паломничества в Мекку.

Дата начала и окончания Рамадана

Мусульманский календарь основывается на лунных фазах, поэтому каждый год даты начала и окончания Рамадана варьируются. В некоторых мусульманских странах первый день Рамадана устанавливается с помощью астрономических расчетов, в то время как в других — через непосредственное наблюдение за Луной. Ислам признает оба подхода, что приводит к различиям в датах начала этого священного месяца в разных странах.

Согласно информации, предоставленной Духовным управлением мусульман и Советом муфтиев России, священный месяц Рамадан начнется с заходом солнца 28 февраля, а первый день поста будет 1 марта. Праздник разговения, известный как Ураза-байрам, верующие отметят на закате 30 марта.

В ряде стран Ближнего Востока, таких как Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия, рабочий день во время Рамадана сокращается. Кроме того, в честь начала этого священного месяца принято украшать дома, улицы, площади и общественные пространства.

Рамадан: правила поста и запреты для мужчин

Мусульманский пост считается одним из самых строгих среди мировых религий. Арабское слово «саум», означающее «пост», переводится как «полное воздержание». Он установлен для укрепления веры и самодисциплины в соблюдении заповедей Аллаха. Намеренное нарушение поста считается грехом. По мнению мусульманских богословов, в дни священного месяца Всевышний вознаграждает верующих за каждое доброе дело.

Месяц Рамадан является одним из пяти столпов ислама, наряду с милостыней (закят), пятикратной молитвой (намаз) и паломничеством в Мекку (хадж). Согласно традиции, восходящей к пророку Мухаммеду, верующие должны завершить утренний прием пищи примерно за полчаса до рассвета и начинать разговение сразу после заката солнца. Вечернее разговение в Рамадан — это настоящий праздник, на столе обычно присутствуют лучшие блюда, хотя медики рекомендуют избегать жирной и жареной пищи.

Пост обязаны соблюдать совершеннолетние, дееспособные и здоровые люди. Закир Шарыпов отмечает, что женщинам запрещено поститься во время менструации, а также они освобождаются от этого обязательства, если кормят грудью детей до двух лет. Путники, находящиеся вдали от дома более 80 километров, также могут не соблюдать пост.

Тем, кто пропустил дни Рамадана по уважительной причине, разрешается компенсировать их позже. Если мусульманин не может поститься по медицинским показаниям, он должен вносить искупительную плату каждый день месяца, что составляет в среднем 2 кг распространенной в данной местности крупы или продуктов, как напоминает эксперт.

Кроме того, нарушением поста считается преднамеренное принятие пищи, напитков, лекарств, курение и супружеская близость в светлое время суток. Каждое из этих действий требует возмещения, например, в виде помощи нуждающимся. Однако разрешается принимать лекарства через уколы, купаться, целоваться, чистить зубы, глотать слюну или сдавать кровь. Случайное попадание еды или воды в рот не считается нарушением поста.

Важно помнить, что в Рамадан нарушение основных правил религии считается особенно тяжким грехом. Ислам строго запрещает употребление алкоголя и свинины в любое время суток.