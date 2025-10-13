Священники рассказали о грехах, за которые не прощает Господь

Существуют ли такие грехи, за которые Господь может не простить человека? Такой вопрос появился на форуме портала «Азбука веры». Священники дали ответ на него.

Пользователь форума поинтересовался: есть ли грехи, которые Бог не может простить даже при истинном раскаянии человека. На это священнослужители дали однозначный ответ: Бог прощает любой грех при условии истинного покаяния человека. Даже хула на Святого Духа будет прощена, если человек перестаёт пребывать в ней и искренне раскаивается за это состояние.

— Истинное раскаяние предполагает изменение своего образа мыслей, ненависть ко греху и любовь к Богу и созданным Им людям, настойчивое стремление к исполнению Божиих заповедей, — объясняет иерей Евгений. — Всё это невозможно без божественной помощи. Таким образом, внутреннее раскаяние здесь совпадет с божественным прощением, действующим в той степени, в которой человек начинает покоряться Богу.

Если же человек на словах заявляет о раскаянии в грехе, а на деле продолжает грешить, то ни о каком прощении не может идти речи. Такое «раскание» — это лицемерие, оно вызывает не милость, а гнев Божий.