Священники рассказали, что делать на годовщину смерти человека

Годовщина со дня кончины – важная памятная дата для родных и друзей усопшего. По истечении года принято чтить память покойного: совместно с близкими возносить молитвы, делиться воспоминаниями и проводить поминальную трапезу. Данный ритуал знаменует окончание самого сложного, первого года утраты и считается значимым обрядом в православной культуре.
На портале «Азбука веры» читатели задались вопросом, что обязательно нужно сделать в годовщину смерти человека. Ответы на этот вопрос дали православные священники.
Иерей Евгений объясняет: годовщина смерти – это особый повод вспомнить покойного. Желательно в этот день подать записку для поминовения на литургии (во время Великого поста это возможно лишь в субботу и воскресенье), а также заказать панихиду. По возможности стоит договориться со священником и послужить панихиду на кладбище.
Что касается личной молитвы, то всегда хорошо, а тем более в такой день, почитать Псалтирь об упокоении.
Священник Пётр добавляет, что хорошо в памятный день подать милостыню и накормить нуждающихся с просьбой молитв о покойном.