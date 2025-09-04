Священники рассказали, что делать на годовщину смерти человека

Годовщина со дня кончины – важная памятная дата для родных и друзей усопшего. По истечении года принято чтить память покойного: совместно с близкими возносить молитвы, делиться воспоминаниями и проводить поминальную трапезу. Данный ритуал знаменует окончание самого сложного, первого года утраты и считается значимым обрядом в православной культуре.

На портале «Азбука веры» читатели задались вопросом, что обязательно нужно сделать в годовщину смерти человека. Ответы на этот вопрос дали православные священники.

Иерей Евгений объясняет: годовщина смерти – это особый повод вспомнить покойного. Желательно в этот день подать записку для поминовения на литургии (во время Великого поста это возможно лишь в субботу и воскресенье), а также заказать панихиду. По возможности стоит договориться со священником и послужить панихиду на кладбище.

Что касается личной молитвы, то всегда хорошо, а тем более в такой день, почитать Псалтирь об упокоении.

– Условно разделим молитву на частную и церковную, – разъясняет протоиерей Дионисий. – Частная – ваша личная сугубая молитва, она может совершаться дома или в храме, частота не регламентирована. Церковная или общественная молитва – та, что совершается священником в храме от лица и вместе с молящимся народом. В храме можно подать записки на панихиду, проскомидию, сорокоуст или поминание на более длительное время. В день годовщины можно помолиться самостоятельно, подать записки в храме, принять участие в службе, а после этого поехать на кладбище и помолиться на могиле усопшего.

Священник Пётр добавляет, что хорошо в памятный день подать милостыню и накормить нуждающихся с просьбой молитв о покойном.