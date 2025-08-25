Священники объяснили, когда убирать временный крест с могилы усопшего

Церковь разъяснила, как следует заботиться о могилах близких, чтобы сохранить традиции и выразить искреннее уважение к памяти усопших. Одно из главных правил касается замены временного креста на постоянный памятник, пишет «Царьград».

По церковным канонам, после захоронения на могиле устанавливают временный деревянный крест. Спустя 365 дней его следует заменить на более долговечный, сделанный из камня, металла или других прочных материалов. При этом старый крест нельзя просто выбрасывать.

Священники советуют сжечь его, а пепел развеять над могилой или закопать прямо под новый памятник. Такой подход помогает сохранить уважение к реликвии и памяти умершего.

Кроме того, церковь напоминает о важности молитвы в процессе поминовения. Особенно важны первые сорок дней после смерти, когда душа проходит свой особый путь. В это время молитвенная поддержка близких имеет огромное значение.

Также священники рекомендуют отказаться от искусственных венков и цветов. Вместо них лучше использовать живые цветы, которые символизируют искреннее уважение и память.