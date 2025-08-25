Понедельник, 25 августа, 2025
11.5 C
Рязань
Интересное

Священники объяснили, когда убирать временный крест с могилы усопшего

Алексей Самохин

Церковь разъяснила, как следует заботиться о могилах близких, чтобы сохранить традиции и выразить искреннее уважение к памяти усопших. Одно из главных правил касается замены временного креста на постоянный памятник, пишет «Царьград».

По церковным канонам, после захоронения на могиле устанавливают временный деревянный крест. Спустя 365 дней его следует заменить на более долговечный, сделанный из камня, металла или других прочных материалов. При этом старый крест нельзя просто выбрасывать.

Священники советуют сжечь его, а пепел развеять над могилой или закопать прямо под новый памятник. Такой подход помогает сохранить уважение к реликвии и памяти умершего.

Кроме того, церковь напоминает о важности молитвы в процессе поминовения. Особенно важны первые сорок дней после смерти, когда душа проходит свой особый путь. В это время молитвенная поддержка близких имеет огромное значение.

Также священники рекомендуют отказаться от искусственных венков и цветов. Вместо них лучше использовать живые цветы, которые символизируют искреннее уважение и память.

Самые читаемые материалы

Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Новости России

В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

На территории США ушел из жизни журналист, один из...
Новости России

В Москве казнили генералов Кулика и Гордова 75 лет назад

Ровно 75 лет назад, 24 августа 1950 года, в...
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Рязанской области, в котором погибли два человека

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада-Приора» погибли.

Последние новости

Происшествия

Крупный пожар потушили ночью в Рязани

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о загорании блока хозяйственных построек на улице Матросова поступило в 00:58. На пожаре работали 15 человек, 5 единиц техники. 
Общество

В населённых пунктах двух районов Рязанской области ограничат подачу газа

Филиал «Газпром трансгаз Москва» проводит техническое обслуживание на газораспределительной станции (ГРС) «Горлово».
Здоровье

Ортодонт Диденко: регулярная боль в голове может быть из-за нарушений прикуса

Если вас часто беспокоит тупая, ноющая головная боль, возможно, причина кроется не в усталости или мигрени.
Семья и отношения

В Рязани мать вернула родительские права на дочь, которую забрали в детдом

Рязанская семья, которая пережила разлуку, снова вместе. Анастасия Малдова вернула родительские права на свою семилетнюю дочь Злату Максимову, которая временно находилась в Солотчинском детском доме.
Интересное

Гороскоп на 25 августа: как провести первый день недели с пользой

Гороскоп на понедельник, 25 августа 2025 года для всех знаков зодиака. Узнайте, что ждёт Овнов, Тельцов, Близнецов и другие знаки в первый рабочий день недели — прогноз на карьеру, настроение и личные отношения.
Новости России

Сенатор Епифанова: у переводчиков и копирайтеров упало число заказов из-за ИИ 

После того как генеративные ИИ-сервисы, такие как ChatGPT, стали доступны широкой публике, фрилансеры столкнулись с резким падением числа заказов.
Спорт

Павел Малков: Победа рязанского спортсмена в чемпионате мира – гордость для Касимова и всей Рязанской области

Глава региона отметил, что сегодня в Милане завершился финал чемпионата мира в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
Новости Касимова

Музей в виде блиндажа открылся в Касимове

В музее представлены макеты современного вооружения и боеприпасов, обмундирование, средства связи и образцы дронов, предметы быта, находящиеся на передовой в современных окопах и блиндажах.