Священники объяснили, что делать с вещами покойника

На православном портале «Азбука веры» священники отвечают на вопросы верующих. Один из вопросов касался судьбы личных вещей, которые остаются после смерти человека. Священнослужители подсказали, как поступить с вещами покойника.
Все священники сходятся во мнении, что не нужно наделять вещи покойника каким-то особым потусторонним смыслом. Они нисколько не опасны для живых и не несут никакой смертоносной энергетики, как гласят некоторые суеверия.
Иеромонах Евтихий пишет, что их стоит пожертвовать, если нет в них никакой надобности:
Такого рода пожертвование вполне можно воспринимать как милостыню об упокоении души.
Протоиерей Дионисий указывает на то, что главное для усопшей души — вовсе не вещи, которые человек носил при жизни, а молитва об упокоении:
Иерей Евгений также добавляет, что после смерти человека самое важное — это молитва и особое расположение духа молящихся родственников: