Священник жестоко убил и расчленил жену в Нижнекамске

В городе Нижнекамске священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского жестоко убил и расчленил жену. Подробности сообщил телеграм-канал MASH.

По данным источника, Михаил Зубарев зарезал супругу, затем расчленил. Голову матери нашли в холодильнике дети.

По основной версии следствия, причиной расправы стала ревность.

MASH сообщает, что Зубарев прибыл в Татарстан из Мурманской области. При переезде священник скрыл, что состоит на учёте в психдиспансере.

Останки матери обнаружила 8-летняя дочь женщины. Затем вернулся домой 17-летний сын, парень вызвал полицию.

Сейчас детям оказывают психологическую помощь медики.

Руководитель пресс-службы Чистопольской епархии Марина Шмелёва сообщила MASH, что священник не служил в храме с 17 октября — ему запретило руководство из-за жалоб прихожан. Причина — халатное отношение к святым дарам, нарушение таинства богослужений.