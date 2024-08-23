Пятница, 23 августа, 2024

Священник Шушпанов рассказал, за какие грехи Господь может наказать смертью

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Freepik

Священник Дмитрий Шушпанов обратился к православным верующим с разъяснением по поводу того, за какие грехи Господь может наказать человека смертью, пишет ИА «Кулик».

Этот вопрос часто волнует тех, кто теряет близких, особенно когда их смерть наступает неожиданно и рано, даже если они вели праведный образ жизни.

По словам отца Дмитрия, существует два случая, когда Господь забирает душу человека. Первый случай касается тех, кто достиг определенной святости. В этом случае Господь забирает душу, чтобы она не совершила греха и осталась чистой.

Второй случай касается тех, кто вел грешную жизнь и не проявлял стремления к покаянию и исправлению. Такие души считаются неисправимыми и не могут продолжать находиться на земле.

Отец Дмитрий подчеркнул, что, в конечном итоге, каждый человек сам определяет свою судьбу через свои поступки. Однако, никто не может знать времени и места своей смерти, так как это известно только Богу. Священник напомнил, что нужно жить в согласии с Божьими заповедями и стремиться к духовному совершенству.

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