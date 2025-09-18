Священник РПЦ разрешил мужчинам целовать друг друга в губы

Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) рассказал «Абзацу», что православие не запрещает верующим одного пола целовать друг друга, если это допускают традиции.

По словам отца Макария, в Новом Завете апостол Павел писал: «Приветствуйте друг друга святым лобзанием». В писании не указывается, что целоваться могут только представители противоположного пола.

Иеромонах привёл в пример традицию, когда во время Божественной литургии священник целует дьяконов. Это может быть символическое лобзание в плечо или в боковую сторону лица. По его словам, такие приветствия допустимы, если соответствуют местным обычаям.

Он также уточнил, что православие допускает поцелуи «в губки, щечку и плечо» между родственниками одного пола, если это согласуется с традициями.

Во время Пасхи верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!», троекратно целуя друг друга в щеки. Эта традиция называется христосованием. Её могут совершать как люди одного, так и противоположных полов.

Обычай целовать друг друга в знак приветствия был широко распространён в древнем христианстве и назывался «лобзанием мира». Христосование — это демонстрация отсутствия вражды, а также духовного родства и единства веры между людьми.