Священник РПЦ рассказал, можно ли кремировать православных христиан

Русская православная церковь (РПЦ) разъяснила, что кремация не является запретной практикой для православных верующих. Священник Филипп Ильяшенко объяснил «Вечерней Москве», что погребение в земле — это сложившаяся традиция, а не канон.

Священник Ильяшенко отметил, что не существует церковного канона, который бы указывал на необходимость хоронить православных христиан исключительно в земле. В качестве примера он привел погребение Иисуса Христа.

«Господа Иисуса Христа, сняв с креста, похоронили в пещере, как это было традиционно принято в древнем Израиле. Если следовать этой логике, то получается, что всех покойников нужно хоронить в пещерах», — пояснил священник, добавив, что такой способ был принят в Израиле из-за каменистого ландшафта.

Таким образом, православные христиане могут сами завещать способ своего погребения, и церковь не запрещает кремацию. При этом священник напомнил, что кремация обрела популярность в советское время с целью «разрушить сложившиеся традиции христианской жизни».

Священник подчеркнул, что независимо от выбранного способа погребения, тело православного христианина (если он не ушел из жизни добровольно) обязательно должно быть отпето в церкви.

Решение о дальнейшем хранении праха кремированного покойного принимают его родственники или лица, которые организуют похороны.