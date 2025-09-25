Четверг, 25 сентября, 2025
6.6 C
Рязань
Религия

Священник РПЦ рассказал, можно ли кремировать православных христиан

Алексей Самохин

Русская православная церковь (РПЦ) разъяснила, что кремация не является запретной практикой для православных верующих. Священник Филипп Ильяшенко объяснил «Вечерней Москве», что погребение в земле — это сложившаяся традиция, а не канон.

Священник Ильяшенко отметил, что не существует церковного канона, который бы указывал на необходимость хоронить православных христиан исключительно в земле. В качестве примера он привел погребение Иисуса Христа.

«Господа Иисуса Христа, сняв с креста, похоронили в пещере, как это было традиционно принято в древнем Израиле. Если следовать этой логике, то получается, что всех покойников нужно хоронить в пещерах», — пояснил священник, добавив, что такой способ был принят в Израиле из-за каменистого ландшафта.

Таким образом, православные христиане могут сами завещать способ своего погребения, и церковь не запрещает кремацию. При этом священник напомнил, что кремация обрела популярность в советское время с целью «разрушить сложившиеся традиции христианской жизни».

Священник подчеркнул, что независимо от выбранного способа погребения, тело православного христианина (если он не ушел из жизни добровольно) обязательно должно быть отпето в церкви.

Решение о дальнейшем хранении праха кремированного покойного принимают его родственники или лица, которые организуют похороны.

Самые читаемые материалы

Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Общество

С начала года 1857 рязанцев вышли на пенсию досрочно

Право на назначение пенсии досрочно предоставляется гражданам, чья профессиональная деятельность связана с особыми условиями труда или социально значимыми периодами.
Общество

От звонков до каналов: платформа MAX бьет рекорды популярности

Особенно впечатляющий рост зафиксирован по числу звонков: ежедневно на платформе совершается около 15 миллионов звонков, что более чем в сто раз превышает показатель прошлого месяца.
Происшествия

«Рено Логан» врезался в грузовик в Рязанской области, пассажирка госпитализирована 

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Транспорт и дороги

Три троллейбусных маршрута в Рязани изменили схему движения

Изменения будут действовать до окончания ремонтных работ.
Новости мира

На Западе раскрыли «ужасный сигнал» Зеленскому после встречи с Трампом

Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Европейского союза и финансовой помощи НАТО «в состоянии завоевать все земли, которые были утрачены».
Происшествия

Серьёзная авария произошла на трассе М-5 недалеко от Рязани 

Судя по фотографиям, столкнулись грузовой и легковой автомобили. 
Культура и события

В Рязани выступит легендарный ВИА «Синяя птица»

В этом году коллектив представляет новую программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных.
Новости России

«Искандеры» устроили огненный ад на полигоне ВСУ

В среду, 24 сентября, российские войска нанесли комбинированный удар по полигону ВСУ в районе н. п. Гончаровский Черниговской области.