Священник РПЦ рассказал, как правильно ставить свечи за здравие

Алексей Самохин
Зажигание свечей за здравие является важным обычаем в православной традиции, символизирующим обращение верующего человека к Богу и сопровождающим молитву. Об этом рассказал «Абзацу» настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко.

По словам протоиерея, когда верующие ставят свечи о здравии, они молятся Господу Богу, чтобы Он «помиловал, исцелил, утешил, помог нам и тем, кто в этом больше всего нуждается». Святых в этот момент принято просить о милости, исцелении и утешении.

Отец Александр подчеркнул, что не так важно, какого именно святого просить о помощи — обращаться можно и к самому Господу, и к Матери Божией. Однако наиболее часто православные ставят свечи у образов Николая Чудотворца, Богородицы, Святителя Спиридона Тримифунтского.

Многие верующие обращаются к Николаю Чудотворцу и Спиридону Тримифунтскому, когда просят о выздоровлении во время тяжелых болезней или молятся о помощи близким.

Священник отметил, что крайне важно помнить о настрое человека: его мысли должны быть наполнены почтением и надеждой на скорое исцеление.

«Прежде всего молитву наполняют благоговением и надеждой, что Господь ее исполнит», — рассказал протоиерей Александр Ильяшенко.

Единого моления для просьбы об излечении не существует. Молитва к Николаю Чудотворцу может начинаться со слов «О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче». Однако священник считает оптимальным, если обращающийся произнесет те слова, «которые идут у него из сердца».

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Общество

Рязанцы сняли многокилометровую очередь из машин на подъезде к селу Константиново

На обочине в обе стороны движения стоят десятки машин. За два километра до места проведения праздника движение перекрыто.
Новости России

Львов затягивает дымом после четырёхчасовой атаки дронами и ракетами

Сообщается, что это рекордная атака по Львову с начала СВО. Она длилась около четырёх часов и на данный момент ещё продолжается. 
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.

Семь предприятий получили повреждения во Львове после ночной атаки 

По словам мэра, из-за ударов Львов был частично обесточен, в городе возникло несколько крупных пожаров.

Павел Малков вручил Сергею Безрукову Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью»

Это благодарность рязанцев за сохранение памяти и творчества нашего великого земляка.

Рецидивист украл 30 бутылок водки из кладовой пенсионерки в Рязанской области

62-летняя женщина сообщила, что заметила следы взлома в подсобном помещении — кладовой, расположенной в подвале её дома.

Самый масштабный спектакль Сергея Безрукова прошел в Константинове

В селе Константиново под Рязанью 4 октября с размахом отметили 130-летие со дня рождения Сергея Есенина. Основной частью праздника стало выступление народного артиста России Сергея Безрукова.

Индустриальный парк Sparrow во Львове загорелся после удара ВС РФ

Парк, который расположен в индустриальном районе города, предположительно использовался как логистический хаб для поставок НАТО

Опубликованы фото молодоженов, сыгравших свадьбу на уходящей неделе

Влюбленные, заключившие брак в день рождения Сергея Есенина, 3 октября, приняли участие в интерактиве с мольбертом.

Как сжигать ветки и мусор на даче, чтобы избежать штрафа, объяснила адвокат Кудерко

По российскому законодательству, растительные отходы V-класса опасности (листва, ветки) сжигать на участке допустимо, но этот процесс строго регламентирован Правилами противопожарного режима.

Стали известны некоторые подробности ночного удара по Украине

По сообщениям местных жителей, ракеты около 5 утра прилетели по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Сейчас в эту область ещё летят «Герани». 

Камчатские спасатели эвакуировали выжившую туристку с Вилючинского вулкана

Ночью медики поднялись на высоту 1500 метров, где осмотрели выжившую женщину. У туристки диагностировано переохлаждение, она не могла самостоятельно передвигаться.

32 украинских БПЛА уничтожены за ночь над восемью регионами России: сводка Минобороны

Наибольшее количество дронов было уничтожено над Белгородской и Воронежской областями.

Российские БПЛА и ракеты атаковали Украину ночью 5 октября

По неофициальным данным, большинство ракет летели в сторону западной Украины. Зафиксированы прилёты во Львове, после которых начались пожары. 

Ожидается рекордная атака по территории Украины

В ночь на воскресенье, 5 октября, ожидается рекордная атака по территории Украины с использованием порядка 750 БПЛА-камикадзе типа «Герань».

Молодой мужчина умер после удаления зуба мудрости, следователи начали проверку

После операции мужчина почувствовал себя хуже: вечером в день удаления у него началась лихорадка и отёк щеки.

Дубинский назвал ключевое преимущество России над Европой

Он заявил, что сегодня Европа «заставляет стрелять» Украину от своего имени.