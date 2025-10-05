Священник РПЦ рассказал, как правильно ставить свечи за здравие

Зажигание свечей за здравие является важным обычаем в православной традиции, символизирующим обращение верующего человека к Богу и сопровождающим молитву. Об этом рассказал «Абзацу» настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко.

По словам протоиерея, когда верующие ставят свечи о здравии, они молятся Господу Богу, чтобы Он «помиловал, исцелил, утешил, помог нам и тем, кто в этом больше всего нуждается». Святых в этот момент принято просить о милости, исцелении и утешении.

Отец Александр подчеркнул, что не так важно, какого именно святого просить о помощи — обращаться можно и к самому Господу, и к Матери Божией. Однако наиболее часто православные ставят свечи у образов Николая Чудотворца, Богородицы, Святителя Спиридона Тримифунтского.

Многие верующие обращаются к Николаю Чудотворцу и Спиридону Тримифунтскому, когда просят о выздоровлении во время тяжелых болезней или молятся о помощи близким.

Священник отметил, что крайне важно помнить о настрое человека: его мысли должны быть наполнены почтением и надеждой на скорое исцеление.

«Прежде всего молитву наполняют благоговением и надеждой, что Господь ее исполнит», — рассказал протоиерей Александр Ильяшенко.

Единого моления для просьбы об излечении не существует. Молитва к Николаю Чудотворцу может начинаться со слов «О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче». Однако священник считает оптимальным, если обращающийся произнесет те слова, «которые идут у него из сердца».