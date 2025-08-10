Воскресенье, 10 августа, 2025
Священник рассказал, в чем отличие экстрасенсов от святых целителей

Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

Священник Валерий Духанин объяснил, в чем отличие экстрасенсов от святых целителей. 

По словам батюшки, экстрасенсы заявляют, что лечат людей своей силой. Они хотят показать, что сами накачены космической энергией, сами они — такие маленькие божества, которые лечат. 

— Правда, есть так называемый постоккультный синдром, — рассказывает священник. — Люди обращаются, получают помощь, а через несколько месяцев им становится еще хуже. 

Апостолы, совершая чудо, говорят, что они совершили его именем Христа. Подлинные чудеса совершает именно Бог, заявил Духанин.

