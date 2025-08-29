Пятница, 29 августа, 2025
Священник рассказал, можно ли уйти из семьи, если полюбил другую женщину

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Можно ли уходить из семьи, если полюбил другую женщину? На этот вопрос, который всё чаще задают мужчины, ответил протоиерей Андрей Ткачёв. Он назвал подобное чувство «блажью» и объяснил, почему не стоит поддаваться мимолётным эмоциям.

«Это идеальная любовь, она состоит из витания в облаках»

Мужчина, который прожил с женой 13 лет и имеет ребёнка, признался священнику, что любит другую женщину, с которой был знаком до брака.

«Я все эти годы был верен своей жене. Но люблю другую женщину. Я был с ней знаком ещё до брака. Сейчас у нас взаимные чувства. Хочу уйти из семьи, но не хочу причинять боль своим близким. В браке — тринадцать лет, есть ребёнок. Что делать?», — спросил совета мужчина. 

«Это блажь», — категорично заявил протоиерей Ткачёв. По его словам, любовь к человеку, с которым не делил быт, — это идеальное чувство. В такой любви нет бытовых проблем, ночных подъёмов к ребёнку, ссор и быта, который улетучивает любые идеалы.

Священник подчеркнул, что влюблённость в далёкого человека — это «рыцарская любовь», которая рушится, как только люди начинают жить вместе.

«На горло этому тайному желанию нужно наступить ногой»

Андрей Ткачёв посоветовал мужчине держаться за семью и не поддаваться «провокациям своего глупого сердца». Он назвал такое желание «блудом, одетым в оборочки и рюши» и призвал «наступить сапогом на горло» этому чувству.

Священник отметил, что мужчина рискует ради «надуманных фантазий» разрушить свою семью. Если он уйдёт, несчастными станут сразу несколько человек — жена, ребёнок, а также новая женщина, которая окажется совсем не идеальной.

«Счастье — это не то, что во сне зришь, а то, на чём едешь и на чём сидишь», — заключил Андрей Ткачёв. 

Он также призвал мужчину рожать больше детей и помнить, что любовь со временем развивается, а то, что находится за пределами семьи, — это лишь блажь.

