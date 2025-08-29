Можно ли уходить из семьи, если полюбил другую женщину? На этот вопрос, который всё чаще задают мужчины, ответил протоиерей Андрей Ткачёв. Он назвал подобное чувство «блажью» и объяснил, почему не стоит поддаваться мимолётным эмоциям.

«Это идеальная любовь, она состоит из витания в облаках»

Мужчина, который прожил с женой 13 лет и имеет ребёнка, признался священнику, что любит другую женщину, с которой был знаком до брака.

«Я все эти годы был верен своей жене. Но люблю другую женщину. Я был с ней знаком ещё до брака. Сейчас у нас взаимные чувства. Хочу уйти из семьи, но не хочу причинять боль своим близким. В браке — тринадцать лет, есть ребёнок. Что делать?», — спросил совета мужчина.

«Это блажь», — категорично заявил протоиерей Ткачёв. По его словам, любовь к человеку, с которым не делил быт, — это идеальное чувство. В такой любви нет бытовых проблем, ночных подъёмов к ребёнку, ссор и быта, который улетучивает любые идеалы.

Священник подчеркнул, что влюблённость в далёкого человека — это «рыцарская любовь», которая рушится, как только люди начинают жить вместе.

«На горло этому тайному желанию нужно наступить ногой»

Андрей Ткачёв посоветовал мужчине держаться за семью и не поддаваться «провокациям своего глупого сердца». Он назвал такое желание «блудом, одетым в оборочки и рюши» и призвал «наступить сапогом на горло» этому чувству.

Священник отметил, что мужчина рискует ради «надуманных фантазий» разрушить свою семью. Если он уйдёт, несчастными станут сразу несколько человек — жена, ребёнок, а также новая женщина, которая окажется совсем не идеальной.

«Счастье — это не то, что во сне зришь, а то, на чём едешь и на чём сидишь», — заключил Андрей Ткачёв.

Он также призвал мужчину рожать больше детей и помнить, что любовь со временем развивается, а то, что находится за пределами семьи, — это лишь блажь.