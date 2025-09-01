Священник рассказал, когда нужно начинать молиться об усопшем

Протоиерей Андрей Ефанов рассказал, когда православным нужно начинать молиться за умершего человека.

С точки зрения церкви, поминовение — это прежде всего молитва. И молиться за усопшего нужно с самого момента смерти. Это можно делать как своими словами, так и по церковным канонам. Если человек был крещён, вы можете подать записку «о упокоении» в храм, заказать сорокоуст или начать читать Псалтирь.

Также, если человек был крещен, его отпевают. Есть мнение, что о покойном нельзя молиться до отпевания или до похорон. Оно ошибочно. Молитва нужна сразу с момента смерти, говорит священник.

Часто под поминками люди понимают поминальный обед. Протоиерей Андрей Ефанов уточнил, что с церковной точки зрения такая трапеза не является поминовением. Это просто еда, которую родственники и друзья едят вместе. Она не влияет на посмертную судьбу человека.

