Священник рассказал, какое проклятие может повлиять на судьбу человека

Чужие проклятия не могут повлиять на верующего человека, если только они не исходят от родителей в адрес своих детей. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал настоятель храма святых Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин.

По его словам, христианин, старающийся жить по заповедям и находящийся под защитой Бога, не подвержен разрушительной силе злых слов.

«Ни колдовство, ни темная сила не способны навредить в таком случае», — подчеркнул он.

При этом священник отметил, что родительское проклятие может сломать судьбу ребёнка.

«Когда ребёнок слышит от матери и отца такое, всё начинает разрушаться», — сказал отец Федор, призвав родителей быть особенно осторожными в словах.

Если же проклятие произнёс посторонний человек, священник посоветовал молиться за него.

«Христос говорил: “Молитесь за обижающих вас, благотворите проклинающим вас”. Нужно сказать: “Да благословит тебя Господь” и перекреститься. Этого будет достаточно», — пояснил он.