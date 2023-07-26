Священник рассказал, как может навредить детям просмотр «Гарри Поттера»

Иерей Константин Мальцев объяснил, как фильмы о знаменитом волшебнике и другие кинокартины про магию могут негативно повлиять на ребенка.

По словам иерея, если у ребенка есть альтернативная полезная созидательная «пища», то «Гарри Поттер» не нанесет большого вреда. Проблема начинается тогда, когда у ребенка нет другого примера: «Если он смотрит только «Гарри Поттера» и хочет в магическую школу, душа его уже повреждена и будут последствия от этих просмотров», — заявил отец Константин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме этого, опасность фильмов, по мнению священника, заключается в используемых там заклинаниях: «Это уже определенные игры с потусторонним миром. Причем не добрым, а злым. Как следствие, могут появиться искушения, могут приходить какие-то тени или даже сам лукавый может действовать. От этого у ребенка повреждается психика: появляются страхи, может плохо спать и тому подобное. Поэтому лучше воздержаться от просмотра таких фильмов», — пояснил иерей.