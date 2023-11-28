Вторник, 28 ноября, 2023
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Священник рассказал главные правила Рождественского поста

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Изображение от Freepik
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Иерей Филипп Ильяшенко рассказал, как правильно держать Рождественский пост.

По словам священника, во время поста важно помнить, что это не диета, а работа над собой, преодоление грехов, недостатков и духовное совершенствование.

«Сын Божий пришел на землю, чтобы проповедовать заповеди любви, чтобы прожить человеческую жизнь без греха, чтобы умереть за нас и воскреснуть», — подчеркнул Ильяшенко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Иерей отметил, что пост должен быть индивидуальным у каждого человека, в зависимости от его особенностей здоровья. Пост у беременной женщины, ребенка, кормящей мамы или лежачего больного будет разным. Помочь в этом вопросе человеку может духовник.

При этом обычно основу поста составляют крупы, овощи, сухофрукты и мед. Также по пятницам разрешена рыба. Под запрет попадают все животные продукты и блюда, их содержащие, а также фастфуд и алкоголь.

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