Священник рассказал главные правила Рождественского поста

Иерей Филипп Ильяшенко рассказал, как правильно держать Рождественский пост.

По словам священника, во время поста важно помнить, что это не диета, а работа над собой, преодоление грехов, недостатков и духовное совершенствование.

«Сын Божий пришел на землю, чтобы проповедовать заповеди любви, чтобы прожить человеческую жизнь без греха, чтобы умереть за нас и воскреснуть», — подчеркнул Ильяшенко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Иерей отметил, что пост должен быть индивидуальным у каждого человека, в зависимости от его особенностей здоровья. Пост у беременной женщины, ребенка, кормящей мамы или лежачего больного будет разным. Помочь в этом вопросе человеку может духовник.

При этом обычно основу поста составляют крупы, овощи, сухофрукты и мед. Также по пятницам разрешена рыба. Под запрет попадают все животные продукты и блюда, их содержащие, а также фастфуд и алкоголь.